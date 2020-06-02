Стали известны характеристики грядущего мобильного чипа для смартфонов Ryzen C7 SoC от AMD - 8 ядер на частоте до 3 ГГц, графика RDNA 2 с трассировкой лучей и 5-нм техпроцесс
Процессоры семейства Ryzen не только спасли AMD от банкротства, но и помогли ей завоевать лидирующие позиции на рынке CPU для десктопных компьютеров. Теперь же этот бренд может повторить свою впечатляющую историю и на рынке чипов для мобильных телефонов. На данный момент в этой сфере доминируют гиганты вроде Qualcomm, Samsung, Mediatek и Huawei's HiSilicon, но существует вероятность, что вскоре это положение дел существенно изменится.
Издание techspot со ссылкой на инсайдера HansDeVriesNL сообщает, что в настоящий момент AMD готовит мобильную SoC под брендом Ryzen с весьма впечатляющими характеристиками. Согласно информации HansDeVriesNL SoC под названием "Ryzen C7" будет нести на борту два ядра Gaugin Pro на основе недавно анонсированных ARM ядер Cortex X1, работающих на частоте 3 GHz, в паре с двумя ядрами на базе Cortex A78, работающими на частоте 2,6 GHz, и четырьмя маломощными ядрами на базе Cortex A55, чья тактовая частота составит 2 GHz.
рекламаВ качестве графического ядра выступит четырёхъядерный чип на основе архитектуры RDNA 2, работающий на частоте в 700 MHz. Сообщается что данное решение на 45% превосходит по производительности актуальный графический чип Qualcomm Adreno 650, что соответствует недавно опубликованным результатам бенчмарков мобильного GPU от AMD. Также новинка будет первым мобильным GPU с аппаратной поддержкой трассировки лучей. Всё это добро будет комплектоваться скоростной LPDDR5 памятью и будет способно обеспечивать поддержку 2K дисплеев с частотой обновления в 144Hz. Производиться данная SoC будет по нормам 5-нм техпроцесса TSMC.
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