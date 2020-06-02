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Процессоры семейства Ryzen не только спасли AMD от банкротства, но и помогли ей завоевать лидирующие позиции на рынке CPU для десктопных компьютеров. Теперь же этот бренд может повторить свою впечатляющую историю и на рынке чипов для мобильных телефонов. На данный момент в этой сфере доминируют гиганты вроде Qualcomm, Samsung, Mediatek и Huawei's HiSilicon, но существует вероятность, что вскоре это положение дел существенно изменится.

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Издание techspot со ссылкой на инсайдера HansDeVriesNL сообщает, что в настоящий момент AMD готовит мобильную SoC под брендом Ryzen с весьма впечатляющими характеристиками. Согласно информации HansDeVriesNL SoC под названием "Ryzen C7" будет нести на борту два ядра Gaugin Pro на основе недавно анонсированных ARM ядер Cortex X1, работающих на частоте 3 GHz, в паре с двумя ядрами на базе Cortex A78, работающими на частоте 2,6 GHz, и четырьмя маломощными ядрами на базе Cortex A55, чья тактовая частота составит 2 GHz.

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