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В августе прошлого года AMD и Samsung объявили о заключении стратегического партнёрства по разработке передовых графических решений на базе архитектуры RDNA для мобильных чипов Samsung. Благодаря недавно прошедшему южнокорейскому технологическому форуму Clien мы получили результаты нового графического чипа в ряде мобильных бенчмарков. И согласно этим данным он серьёзно обходит конкурента в лице Qualcomm Adreno 650, использующегося в флагманском процессоре Snapdragon 865.

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В бенчмарке Manhattan 3.1 графика от AMD показала результат в 181 FPS против 123 FPS у Adreno 650, но это только начало. В тесте GFXBench Aztec Ruins (Normal Tier) детище AMD просто уничтожило противника, набрав 138 FPS против 53 FPS у графического ядра Qualcomm. В том же тесте, но на высоком пресете графики AMD достигли 58 FPS против 20 у Adreno. Если эти данные правдивы, нас ждёт огромный скачок в производительности мобильных графических чипов, причём первые смартфоны с этими графическими ядрами должны выйти уже в 2021 году.

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Подобная производительность может в будущем серьёзно изменить рынок мобильного гейминга, предоставив разработчикам ресурсы для создания по-настоящему впечатляющих в плане графики игр.





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