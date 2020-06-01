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Совсем недавно я уже писал про успехи энтузиастов на поприще эмуляции эксклюзивов консоли PlayStation 3. Однако там улучшения достигались посредством использования неофициальных патчей и костылей для эмуляции. Теперь же многие из использованных механизмов улучшения производительности стали доступны в виде официальных хаков, встраиваемых в сам эмулятор RPCS3.

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Новые хаки существенно улучшают стабильность и производительность таких игр как Uncharted 2-3 и The Last of Us, что показано в видео на официальном youtube-канале разработчиков. Также эти патчи убирают большинство графических багов, проблем с рендером и некорректным воспроизведением тех или иных сцен. Скачать их можно со страниц специализированной wiki , посвящённой эмулятору RPCS3.

В последнее время эмулятор PlayStation 3 развивается особенно продуктивно. Библиотека играбельных тайтлов насчитывает уже 1853 игры, согласно странице на официальном сайте программы. Это почти 59% от общего числа коммерческих игр, когда-либо выпущенных для платформы PlayStation 3. Среди возможных к прохождению игр есть и такие хитовые эксклюзивы как Demon’s Souls, Resistance: Fall of Man и Ninja Gaiden Sigma.

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