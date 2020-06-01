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Технологии хранения данных не стоят на месте, и если раньше всех нас вполне устраивал стандартный жёсткий диск со скоростью вращения шпинделя в 5400 RPM, то сейчас нам уже мало скоростных показателей SATA 3.0 SSD. К тому же Sony со своей PlayStation 5 готовится совершить революцию в компьютерном железе, выпустив на рынок консоль со сверхбыстрым SSD, способным считывать данные со скоростью в 9 ГБ/с.

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Однако среди комплектующих для ПК существуют решения, которые уже сейчас значительно превосходят технические характеристики SSD PlayStation 5. Команда известного youtube-канала Linus Tech Tips смогла раздобыть себе на тест SSD Liqid Element LQD4500, основанный на четырёх контроллерах Phison PS5016-E16 с интерфейсом PCIe 4.0. Этот монстр поддерживает подключение до 32 TB 3D TLC NAND памяти и способен достигать скорости чтения до 24 Гбайт/с. Для сравнения заявленная скорость чтения накопителя PS5 составляет 9 Гбайт/с. Фактически девайс представляет из себя стандартную карту расширения PCI Express в которую можно последовательно подключить несколько NVMe накопителей.

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Это поистине одно из самых впечатляющих решений на сегодняшний день, но есть одна небольшая загвоздка: Liqid Element LQD4500 это SSD корпоративного класса ориентированный на крупный бизнес. Его попросту невозможно достать рядовому пользователю ввиду высокой цены и отсутствия товара в розничной продаже. Поэтому пока что статусу SSD PlayStation 5 как самого скоростного накопителя, доступного самой широкой аудитории ничто не угрожает.



