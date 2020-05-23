Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера появились первые слухи о выпуске процессоров Ryzen Matisse Refresh, призванных конкурировать с новой линейкой CPU Intel Comet Lake. Теперь же издание wccftech подтвердило информацию о новых продуктах AMD и поделилось подробностями о нейминге и некоторых технических особенностях этих процессоров.

анонсы и реклама Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок Ryzen 4000 серии в Ситилинке Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Начнём с того, что названия 3750X и 3850X оказались не точными и называться новые CPU от красных будут 3900XT, 3800XT и 3600XT (по аналогии с видеокартами семейства AMD Radeon). По информации wccftech данные процессоры сохранят то же количество ядер, что и их младшие аналоги, но будут обладать повышенными тактовыми частотами и увеличенным разгонным потенциалом. Также источники портала предполагают, что благодаря более точной настройке алгоритмов буста производительность новых процессоров возрастёт на 5-10% по сравнению с более ранними моделями.

реклама

Все эти CPU будут поддерживаться на материнских платах серий 400 и 500. Основными конкурентами новинок станут процессоры Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K. И хотя AMD и так уже предлагает лучшее сочетание цены и производительности, с новой линейкой они собираются дать пользователям ещё более привлекательное предложение.