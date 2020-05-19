Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
Новые подробности о десктопных APU Ryzen 4000 опубликовал на своих страницах ресурс Igorslab. Судя по информации из этой статьи новые APU Renoir будут иметь вплоть до 8 физических ядер и 16 потоков на архитектуре Zen2. Это серьёзный скачок в производительности, ибо раньше APU от красных ограничивались максимум четырьмя ядрами. Также Renoir будет поддерживать тактовую частоту Infinity Fabric в 2000 МГц, что на 200 МГц больше, чем у Matisse, что в теории означает более высокие поддерживаемые частоты оперативной памяти.
реклама
Но куда более интересные новости пришли о грядущих CPU под кодовым названием AMD Vermeer. Они уже не имеют встроенной графики и скорее всего являются полноценной линейкой Ryzen 4000 на базе микроархитектуры Zen3.
реклама
По информации Igorslab топовый чип этого семейства будет иметь 16 физических ядер, 32 потока и возможность буста до 4.6 GHz по всем ядрам. Базовая же частота находиться на уровне 3,7 GHz. Вероятнее всего это будет преемник Ryzen 9 3950X. Он имеет более высокие базовые частоты (3,7 GHz против 3,5 GHz), но меньшие частоты буста (4.7 GHz vs 4.6 GHz). Всё это вкупе с возросшим IPC может сделать предполагаемый 4950X очень серьёзным конкурентом для топовых решений Intel.
реклама
А ещё в статье засветился 8-ядерный, 16-поточный преемник 3700x. Его базовая частота находится на уровне 4.0 GHz, а в бусте он достигает всё тех же 4.6 GHz. Впрочем, стоит отметить тот факт, что эти процессоры скорее всего являются инженерными образцами и характеристики потребительского продукта могут от них отличаться
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила