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Новые подробности о десктопных APU Ryzen 4000 опубликовал на своих страницах ресурс Igorslab. Судя по информации из этой статьи новые APU Renoir будут иметь вплоть до 8 физических ядер и 16 потоков на архитектуре Zen2. Это серьёзный скачок в производительности, ибо раньше APU от красных ограничивались максимум четырьмя ядрами. Также Renoir будет поддерживать тактовую частоту Infinity Fabric в 2000 МГц, что на 200 МГц больше, чем у Matisse, что в теории означает более высокие поддерживаемые частоты оперативной памяти.

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Но куда более интересные новости пришли о грядущих CPU под кодовым названием AMD Vermeer. Они уже не имеют встроенной графики и скорее всего являются полноценной линейкой Ryzen 4000 на базе микроархитектуры Zen3.

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По информации Igorslab топовый чип этого семейства будет иметь 16 физических ядер, 32 потока и возможность буста до 4.6 GHz по всем ядрам. Базовая же частота находиться на уровне 3,7 GHz. Вероятнее всего это будет преемник Ryzen 9 3950X. Он имеет более высокие базовые частоты (3,7 GHz против 3,5 GHz), но меньшие частоты буста (4.7 GHz vs 4.6 GHz). Всё это вкупе с возросшим IPC может сделать предполагаемый 4950X очень серьёзным конкурентом для топовых решений Intel.

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А ещё в статье засветился 8-ядерный, 16-поточный преемник 3700x. Его базовая частота находится на уровне 4.0 GHz, а в бусте он достигает всё тех же 4.6 GHz. Впрочем, стоит отметить тот факт, что эти процессоры скорее всего являются инженерными образцами и характеристики потребительского продукта могут от них отличаться