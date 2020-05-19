Видеочип Intel Xe DG1 был замечен в тесте Geekbench 4 - производительность на уровне Vega 11
Intel всё ещё очень неохотно делится подробностями о своей новой архитектуре графических процессоров Xe. Ожидается, что её дебют состоится в качестве встроенной графики для мобильных процессоров 11 поколения Tiger Lake. Также недавно была обнаружена информация о дискретном видеоадаптере с чипом DG1 на борту. Теперь же в базе данных Geekbench появился результат тестового прогона данного чипа в паре с процессором Intel Core i7-8700 в Geekbench 4.2.2.
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В информации Geekbench название DG1 прямо не упоминается, однако в характеристиках указаны 96 графических ядер, тактовая частота 1,50 ГГц и 3 ГБ видеопамяти, что полностью соответствует ставшим известными ранее спецификациям данного видеоадаптера.
| Intel Xe DG1
|Radeon Vega 11
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В самом тесте видеочип от Intel продемонстрировал не самые впечатляющие результаты. Общий балл производительности графического процессора от синих составил 55373 балла, что примерно равно мощностям встроенной графики Radeon Vega 11, идущей в комплекте с процессором AMD Ryzen 5 3400G (производительность графики от AMD всё же чуть-чуть выше и составляет 58152 балла). Подобные результаты должны насторожить фанатов Intel, ведь их ещё не вышедший чип проигрывает по производительности уже имеющимся на рынке решениям от конкурентов.
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