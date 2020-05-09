Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появились новые данные о первой коммерческой видеокарте от Intel под названием DG1. По информации из системного анализатора Sisoftware Sandra, первое дискретное графическое решение от синих будет иметь 768 графических ядер, частоту видеочипа в 1.5 GHz, 3 Gb видеопамяти и производительность в 2.3 терафлопса, что примерно равно по мощности GTX 1050 Ti от NVIDIA.

реклама

В настоящий момент никто толком не знает планов Intel в сфере видеочипов и графических технологий, хотя скорее всего первичными клиентами для них являются крупные корпорации. Геймеры в 2020 году едва ли будут заинтересованны а аналоге 1050 Ti (2.138 TFLOPS производительности), хотя в виде первого шага для завоевание рынка DG1 может подойти. Если конечно будет привлекательной по цене.

реклама

Хотя сама Intel, судя по всему рассматривает новую графическую карту как своеобразную пробу пера в области GPU, которая скорее всего не попадёт в руки простых геймеров и будет лишь служить базой для серьезных продуктов Intel в будущем.

реклама