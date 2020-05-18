Энтузиаст совместил лучший графический мод для GTA V NaturalVision Evolved c рейтрейсингом на основе McFly's RT Shader - результат поражает воображение
Наши читатели уже знают об амбициозной и глобальной графической модификации для культовой GTA V под названием NaturalVision Evolved. Этот мод по праву считается одним из лучших инструментов для улучшения картинки данной игры.
рекламаА ещё для прокачки графики GTA V некоторые энтузиасты используют Pascal Gilcher RayTraced Global Illumination шейдер для программы ReShade, который имитирует трассировку лучей в проектах, которые изначально не поддерживали данную технологию. Запустить McFly's RT Shader можно на любом оборудовании, в том числе и без аппаратной поддержки лучей.
Теперь же автор youtube-канала Digital Dreams совместил эти два инструмента в одной сборке и показал как будет выглядеть GTA V с улучшенными погодными эффектами, более приятной цветокоррекцией, усовершенствованными текстурами и моделями, а также с системой Global Illumination, пусть и не совсем честной.
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Результат такого сочетания выглядит и впрямь впечатляюще, хотя в некоторых местах видно, что оригинальная модель освещения NaturalVision Evolved теряется при использовании McFly's RT Shader. Всё-таки создатели модификации вряд ли думали о совместимости своего творения с другими инструментами для модификации.
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