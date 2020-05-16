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Новый графический мод для GTA V NaturalVision Evolved существенно улучшает картинку игры, подтягивая её до уровня Red Dead Redemption 2

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Статус народной игры привёл к тому, что на GTA V существует огромное количество разнообразных графических модификаций. Вот только большинство из них являются банальным использованием ENB, SweetFX или ReShade с обновлёнными текстурами, на деле лишь ухудшающими итоговый вид игры. Но есть среди них и более сложные и комплексные работы. Такие как глобальный мод NaturalVision Evolved, работа над которым велась более года командой из нескольких человек .

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Данная модификация предлагает игрокам существенно переработанную систему освещения, улучшенные текстуры и шейдеры и обновлённые погодные эффекты. Также была проведена серьёзная работа над цветокоррекцией, во многих местах добавлены эффекты параллакса, доработаны модели зданий, а также улучшено отображение дыма от покрышек.   

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В настоящий момент модификация доступна только в раннем доступе. Полноценный выход по планам авторов должен состояться до конца 2020 года. Это будет уже третья версия этого мода, самая большая и амбициозная. А ещё авторы заявляют, что трейлер был смонтирован из футажей с более ранних стадий разработки модификации, и финальная версия их работы вживую будет выглядеть даже лучше, чем то что показано в ролике.


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