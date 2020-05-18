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Совсем недавно Epic Games показали техническое демо готовящегося к выходу движка Unreal Engine 5, запущенное на консоли PlayStation 5. Представители Epic заявляют что смогли по полной использовать все доступные им мощности консоли следующего поколения с графическим чипом на 10,28 терафлопс и быстрым кастомным SSM. На этом железе технодемо запустилось в разрешении 1440р с частотой обновления в 30 кадров в секунду.

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Отвечая на вопрос о минимальной эквивалентной конфигурации ПК для запуска демо, разработчики назвали начальным уровнем компьютер с видеокартой GeForce RTX 2070 Super и скоростным SSD NVMe накопителем на борту. 2070 Super имеет производительность в 9.062 TFLOPS, чего должно хватить для плавного игрового процесса в играх на основе Unreal Engine 5. Поэтому владельцам этих карт и видеочипов уровнем выше пока не стоит волноваться о необходимости скорого апгрейда.

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Тем же, кто является обладателем более слабых видеоадаптеров стоит присматриваться уже к готовящимся к выходу картам на основе архитектур RDNA2 и Ampere. Они гарантированно смогут обеспечить наилучший перформанс в играх следующего поколения. К моменту выхода первых тайтлов на UE5 эти видеокарты уже появятся на рынке.