Игры на базе Unreal Engine 5 потребуют как минимум RTX 2070 SUPER для комфортного геймплея
Совсем недавно Epic Games показали техническое демо готовящегося к выходу движка Unreal Engine 5, запущенное на консоли PlayStation 5. Представители Epic заявляют что смогли по полной использовать все доступные им мощности консоли следующего поколения с графическим чипом на 10,28 терафлопс и быстрым кастомным SSM. На этом железе технодемо запустилось в разрешении 1440р с частотой обновления в 30 кадров в секунду.
реклама
Отвечая на вопрос о минимальной эквивалентной конфигурации ПК для запуска демо, разработчики назвали начальным уровнем компьютер с видеокартой GeForce RTX 2070 Super и скоростным SSD NVMe накопителем на борту. 2070 Super имеет производительность в 9.062 TFLOPS, чего должно хватить для плавного игрового процесса в играх на основе Unreal Engine 5. Поэтому владельцам этих карт и видеочипов уровнем выше пока не стоит волноваться о необходимости скорого апгрейда.
рекламаТем же, кто является обладателем более слабых видеоадаптеров стоит присматриваться уже к готовящимся к выходу картам на основе архитектур RDNA2 и Ampere. Они гарантированно смогут обеспечить наилучший перформанс в играх следующего поколения. К моменту выхода первых тайтлов на UE5 эти видеокарты уже появятся на рынке.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила