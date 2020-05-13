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Появились первые скриншоты ремейка первой Mafia - игра выглядит как проект следующего поколения

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Сегодня мы уже стали свидетелями слухов о том, что легендарная первая Мафия в новом издании получит обновлённый движок и графику. Теперь же, благодаря странице игры в Microsoft Store мы можем лицезреть новый облик великой игры воочию. Причём переделке подвергнется не только  внешний вид игры, но и её сюжет и геймплей.

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Первая Mafia: The City of Lost Heaven по праву считается самой лучшей игрой, эксплуатирующей тематику мафиозных разборок в США первой половины XX Века. Несмотря на два полноценных высокобюджетных продолжения, именно первая часть трилогии заслужила наибольшую народную любовь и культовый статус. Она смогла добиться этого благодаря скрупулёзно воссозданной атмосфере эпохи, отличной постановке, нетривиальному сюжету и вошедшей в легенды сложности.  


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За тотальный ремейк легенды отвечает америконо-чешская студия Hangar 13, ответственная за спорную Mafia 3. Хотя это и наталкивает на определённый скепсис, авторы игры обещают любовно воссозданную оригинальную игру без отсебятины и современных трендов. Именно такую, какой мы её полюбили и запомнили. Кроме того переделке подвергнется и вторая часть саги, но какие именно её ждут обновления разработчики пока умалчивают.


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Сейчас обсуждают

Xardazzz
23:00
игра хорошая была, но не прошёл. сломался на гонках.
Появились первые скриншоты и дата выхода Mafia: Definitive Edition - судя по всему, игра получит поддержку трассировки лучей
Dzhereli
22:59
Жидко обосравшить с контуженным нигером решили хайпануть на старье.
Появились первые скриншоты и дата выхода Mafia: Definitive Edition - судя по всему, игра получит поддержку трассировки лучей
VRoman
22:58
Нет. Они никогда официально цен не снижали на прошлые поколения. Наглядный пример у 9980ХЕ и 10980ХЕ. Как говорится "цены у Интел умирают последними"
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
daniel17
22:55
ты совсем поехала? ( или поехал. черт разберет какого ты пола ) read my lips будет не дешевле 1500 ( но и не дороже 2000 )
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
VRoman
22:55
На западе есть дефицит. Сейчас хотел прикинуть новую сборку для 3900X, а 80% комплектующих у крупнейших онлайновых магазинов SOLD OUT! Материнок нет, памяти мало, БП нет, SSD хоть ещё остались. На что...
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
Михаил Корнилов
22:53
нет уровень плат за 7000 на 470, еще и греются, как печки
Сравнение чипсетов AMD - X570, B550, X470, B450, X370, B350 и A320 - какой чипсет выбрать для платформы на AM4 в 2020 году
daniel17
22:48
интересно на 7-8-9 серию цены снизит интел ?
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
Gonshik
22:48
На западе тоже есть барыги?!!! Вот это поворот!
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
Pa4an
22:47
выглядит как 2я часть, какое новое поколение
Появились первые скриншоты ремейка первой Mafia - игра выглядит как проект следующего поколения
John Smith
22:46
Я купил 9600к не помню как давно за 250. Сегодня смотрю на нюэг и о чудо! 190 сэйл!
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
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