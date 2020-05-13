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Сегодня мы уже стали свидетелями слухов о том, что легендарная первая Мафия в новом издании получит обновлённый движок и графику. Теперь же, благодаря странице игры в Microsoft Store мы можем лицезреть новый облик великой игры воочию. Причём переделке подвергнется не только внешний вид игры, но и её сюжет и геймплей.

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Первая Mafia: The City of Lost Heaven по праву считается самой лучшей игрой, эксплуатирующей тематику мафиозных разборок в США первой половины XX Века. Несмотря на два полноценных высокобюджетных продолжения, именно первая часть трилогии заслужила наибольшую народную любовь и культовый статус. Она смогла добиться этого благодаря скрупулёзно воссозданной атмосфере эпохи, отличной постановке, нетривиальному сюжету и вошедшей в легенды сложности.





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За тотальный ремейк легенды отвечает америконо-чешская студия Hangar 13, ответственная за спорную Mafia 3. Хотя это и наталкивает на определённый скепсис, авторы игры обещают любовно воссозданную оригинальную игру без отсебятины и современных трендов. Именно такую, какой мы её полюбили и запомнили. Кроме того переделке подвергнется и вторая часть саги, но какие именно её ждут обновления разработчики пока умалчивают.



