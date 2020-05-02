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Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes

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Одним из главных преимуществ серии процессоров Ryzen 3000 стали достойные результаты работы в играх. Большое количество L3 кэша помогло скрыть задержки, вызываемые чиплетным дизайном строения процессоров, что привело к  повышению игровой производительности на 20-25%. Другой важной заслугой AMD в последние годы стало появление в массовом пользовательском сегменте рынка 8,12 и даже 16-ядерных процессоров.

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Но стоит ли переплачивать за более многоядерные CPU, если вы планируете собирать свой компьютер преимущественно под игровые задачи? Специалисты портала hardwaretimes решили ответить на этот вопрос, протестировав 9 актуальных играх 3 наиболее популярных процессора на Zen2: Ryzen 3600X, 3700X и 3900X. 

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В основу тестового стенда легла материнская плата ASRock X570 Taichi, снабжённая 16 Гб оперативной памяти Trident Z Royal 2 модулями по 8 Гб. В качестве графического адаптера выступила видеокарта NVIDIA RTX 2080 Super. Игры тестировались в разрешении 1080p с самыми высокими пресетами графики.

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Итогом стал почти идентичный перформанс всех 3 процессоров. Даже в такой CPU-интенсивной игре как Ashes of the Singularity разница между количеством ядер никак себя не проявила. Стоит заметить, что 3900x в большинстве игр показал лучшие результаты по минимальному FPS, но отрыв оказался столь незначительным, что его можно смело списывать на погрешность. Да и разница в 2-3% по среднему FPS тоже погоды не делает.

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Всё-таки в настоящий момент большей части игр с лихвой хватает 6 процессорных ядер и существенную роль играет производительность на ядро. Вывод из всего этого довольно прост: оптимальный выбор для геймерского компьютера - Ryzen 5 3600X. Остальные варианты стоит рассматривать только при наличии затратных рабочих задач.

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