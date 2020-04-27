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В последнее время на бесплатных раздачах в Steam можно было собрать довольно много всевозможных игр разных жанров. Вот только качество этих игр зачастую оставляло желать лучшего. Из всего вала бесплатных проектов достойным был только один - первая часть перезапуска серии Tomb Raider 2013 года. Но наконец-то в ряду раздач блокбастеров прибыло. Бесплатной стала одна из самых лучших частей знаменитой серии Total War - Total War: SHOGUN 2.

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Об этой промо акции стало известно ещё 3 недели назад, когда на сайте steamdb обнаружилась страница, посвящённая грядущей раздаче. За это время акцию уже успели один раз перенести (изначально старт раздачи планировался на 18 апреля 2020 года). Забрать стратегический хит можно на его странице в Steam начиная с настоящего момента по 1 мая 2020 года. Без акций и скидок игра стоила 1249 pублей.

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Total War: SHOGUN 2 - седьмая по счёту игра в популярнейшей стратегической серии, создаваемой студией Creative Assembly. Сеттингом этой части выступил Период Сэнгоку (Япония времён феодальной раздробленности). SHOGUN 2 и по сей день остаётся одним из самых высоко оценённых выпусков сериала, имеющим на агрегаторе Metacritic рейтинг в 90 баллов на основании 62 рецензий.