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Маркетинговые усилия Nvidia не прошли даром и трассировка лучей стала одной из главных тем обсуждения среди геймеров и любителей хорошей графики. Не смогли пройти мимо такой благодатной темы и многочисленные мододелы.Так модер, скрывающийся под ником MassiHancer решил попробовать показать сообществу как новый хит id Software будет выглядеть после RTX патча (который, к слову, уже анонсирован).

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Для своего проекта он использовал широко известный шейдер McFly's RT Global Illumination за авторством энтузиаста Pascal Gilcher'а. Однако одним лишь решейдом дело не ограничилось. Модер улучшил детализацию, добавил более четкие текстуры и поработал над чувством глубины картинки. Ещё была проведена работа по улучшению внешнего вида меха у демонов, который теперь очень близок к технологии «Nvidia Hairworks». А ещё он добавил высококачественную цветовую градацию и несколько кинематографических эффектов, которые придают картинке ещё более фотореалистичный вид.

Показанная в ролике версия мода пока не является финальной. MassiHancer обещает продолжить работу над модификацией и добиться ещё более впечатляющих результатов. Но даже текущий результат его трудов выглядит весьма достойно.