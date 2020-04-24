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Бесплатный шутер Call of Duty: Warzone в последнее время изрядно страдает от наплыва нечестных игроков. Доходит до того, что консольные игроки отключают функции кросплея с ПК, дабы избавиться от назойливых читеров. Однако разработчики игры из Infinity Ward не собираются сидеть сложа руки и позволять мошенникам безнаказанно портить удовольствие честным игрокам. Они пообещали бросить на решение проблемы все доступные ресурсы и свободных сотрудников.

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По игре уже прокатилась волна банов, затронувшая более 70 тысяч аккаунтов, но только этим дело не ограничится. В качестве дополнительной меры Infinity Ward решили обновить систему матчмейкинга, дабы объединить всех игроков, подозреваемых в нечестной игре в отдельный пул и забрасывать их в свои собственные матчи, целиком забытые такими же читерами. Впрочем, наполнить режим на 150 человек одними лишь обманщиками вряд ли получится, и есть вероятность того, что в такие матчи будут попадать и невиновные игроки. Также был анонсирован новый функционал для отправления репортов при просмотре повторов через систему Killcam.

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Call of Duty: Warzone - шутер в жанре королевской битвы, вышедший как бесплатный дополнительный режим к Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.