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Многие молодые люди, чьё детство пришлось на начало 2000-х, с огромной теплотой вспоминают серию экшен-фигурок Bionicle от производителя конструкторов Lego. Это были невероятно популярные детские игрушки, которые сопровождались своим собственным сюжетом и мифологией. По лицензии конструктора выпускались многочисленные книги, комиксы, мультфильмы и видеоигры.

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Bionicle продавались огромными тиражами, спасли компанию Lego от банкротства и стали настоящим культурным феноменом, собирающим вокруг себя толпы фанатов всех возрастов. Причём некоторые из них настолько прониклись этими игрушками, что решили сделать по их мотивам большую фанатскую компьютерную игру в жанре action/RPG.

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Bionicle: Quest for Mata Nui - экшен с элементами прокачки и исследования мира, который расскажет игрокам историю приключений шести войнов Тоа на острове Мата Нуи. По ходу прохождения игрокам придётся изучать остров, сражаться с местной фауной и искать маски, дающие героям новые способности.



Игра разрабатывается на чистом энтузиазме уже 6 лет, и только сейчас разработчики решили поделиться с сообществом первым трейлером и записью геймплея. Сейчас они ищут добровольцев с навыками в 3D-моделировании для завершения работ над игрой. Проект носит некоммерческий характер и будет распространяться совершенно бесплатно. Дата выхода пока что не называется.