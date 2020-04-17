Экономичные материнские платы для процессоров Ryzen на чипсете B550 поступят в продажу уже в июне
На данный момент большинство покупателей процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen2 вынуждены делать непростой выбор между дорогими премиальными материнскими платами на чипсете X570 и более старыми, но дешёвыми на базе B450. В итоге экономным покупателями приходилось мирится с отсутствием поддержки PCIe 4.0 или всё таки раскошеливаться на более дорогое решение.
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Но судя по всему уже скоро ситуация на рынке материнских плат для сокета AM4 коренным образом изменится. Портал wccftech со ссылкой на свои собственные источники сообщает, что долгожданные B550 платы будут представлены широкой публике 21 мая и поступят в продажу уже 16 июня. Цены на новинки будут варьироваться в диапазоне от 80 до 150$. Тут стоит отметить что цены на самые дешевые варианты X570 начинаются именно со 150 долларов, правда далеко не все из них могут похвастаться по-настоящему качественными компонентами.
рекламаИ конечно в продаже всё ещё остаются более дешёвые платы на x470 и b450 чипсетах, которые тоже могут служить неплохой базой для сборки бюджетного ПК, однако они в большинстве своём испытывают проблемы даже с разгоном восмиядерных 3700x/3800x, не говоря уже о 3900x/3950x. В целом новенькие B550 будут отличным выбором как для текущих актуальных CPU от AMD, так и для будущей линейки Ryzen 4000.
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