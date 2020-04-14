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Mount & Blade 2: Bannerlord продолжает своё победоносное шествие по сервису Steam, обгоняя по продажам признанные ААА-хиты от крупных издателей. Судя по данным портала Steamdb и информации steamspy продажи средневековой песочницы перевалили за 5 миллионов копий. С момента выхода игры в ранний доступ прошло всего 2 недели, а данные доступны только по магазину Steam. Оценить продажи на консолях не представляется возможным.

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Этот результат ещё больше впечатляет на фоне скромных успехов других крупных релизов прошедшего месяца. К примеру продолжение культовой серии Resident Evil 3 разошлось тиражом в 2 миллиона копий на всех доступных платформах. Результаты Half-Life Alyx согласно steamspy колеблются между 500 тысячами и 1 миллионом копий, а именитый Doom Eternal продался тиражом в промежутке между 1 и 2 миллионами копий.

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Таким образом уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Mount & Blade 2 на данный момент является самой успешной игрой 2020 года. И это без огромного издателя за спиной и гигантских рекламных бюджетов. Mount & Blade II: Bannerlord - это Action/RPG с открытым миром вышедшая в раннем доступе 30 марта 2020 года. Проект имеет крайне положительные отзывы в Steam, а среднее количество игроков онлайн колеблется в районе 100-150 тысяч.