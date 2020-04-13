Capcom относится к числу тех компаний, которые ничего не скрывают и практически сразу публикуют информацию об успешности своих продуктов. Сегодня компания поделилась первой статистикой продаж ремейка Resident Evil 3: за первые пять дней после релиза продажи (поставки) проекта превысили два миллиона копий.

реклама

Стоит отметить, что до результатов ремейка Resident Evil 2 новинке добраться не удалось: стартовые продажи предшественницы в январе прошлого года составили три миллиона копий, а по состоянию на сегодняшний день — 6,5 миллионов копий. Впрочем, результат закономерен: ремейк Resident Evil 3 и по оценкам немного уступает ремейку Resident Evil 2.

реклама