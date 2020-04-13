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За неполную неделю поставки ремейка Resident Evil 3 превысили два миллиона копий

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Capcom относится к числу тех компаний, которые ничего не скрывают и практически сразу публикуют информацию об успешности своих продуктов. Сегодня компания поделилась первой статистикой продаж ремейка Resident Evil 3: за первые пять дней после релиза продажи (поставки) проекта превысили два миллиона копий.

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Стоит отметить, что до результатов ремейка Resident Evil 2 новинке добраться не удалось: стартовые продажи предшественницы в январе прошлого года составили три миллиона копий, а по состоянию на сегодняшний день — 6,5 миллионов копий. Впрочем, результат закономерен: ремейк Resident Evil 3 и по оценкам немного уступает ремейку Resident Evil 2.

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Между тем, по сообщениям СМИ, Capcom уже вовсю трудится над ремейком Resident Evil 4, а в следующем году планирует выпустить Resident Evil 8.

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capcom resident evil 3 resident evil 3 remake
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