Сеть Folding@home стала мощнее 500 лучших суперкомпьютеров мира вместе взятых
Всё больше рядовых пользователей ПК присоединяются к сетевой инициативе по борьбе с коронавирусом Folding@home. Проект распределённых вычислений растёт впечатляющими темпами и уже преодолел барьер в 2,4 exaFLOPS (примерно 2 400 000 000 000 000 000 операций в секунду) вычислительной мощи. Это позволило ему превзойти совокупную производительность 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Ещё пару недель назад общая производительность сети составляла 1 exaFLOP.
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Такой колоссальный результат стал возможен благодаря активному участию сообществ популярных IT сайтов и аудитории крупных техноблогеров. Свою лепту также внесли и некоторые коммерческие компании, такие как Amazon, VMware и Oracle. Также важную роль сыграло и то, что с призывами присоединится к инициативе выступили технологические гиганты Intel, Nvidia и AMD.
рекламаFolding@Home - проект распределённых вычислений, использующий персональные компьютеры добровольцев для моделирования процесса свёртывания молекул белка. В настоящее время его силы направлены не только на борьбу с вирусом SARS-CoV-2, но и на исследования в области онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера, болезни Гентингтона, склероза, муковисцидоза, болезни Паркинсона и прочих недугов.
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