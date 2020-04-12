Сервис indiegala устроил бесплатную раздачу двух отличных игр, сделанных в России
В полку бесплатных раздач очередное пополнение. Причём на этот раз отличились не крупные сервисы, вроде Steam, Epic Games Store или Uplay, а маленький инди-магазин indiegala. Не совсем понятно как так вышло, но обе раздаваемые игры были сделаны отечественными игровыми разработчиками.
рекламаПервая из них это небезызвестная Бригада Е5: Новый альянс - тактическая стратеги, вдохновлённая легендарной серией Jagged Alliance. В ней игроку предстоит завоевать очередную банановую республику во главе отряда солдат-наёмников. Игра вышла 29 июля 2005 года и получила неплохие оценки от отечественной игровой прессы (западные издания предпочли не обращать на релиз внимания).
рекламаВторая игра на раздаче - Полный привод 3. Это последняя на сегодня часть серии российских симуляторов бездорожья. Появившись в 2011 году она вызвала неоднозначную реакцию рускоязычного игрового сообщества. Но несмотря на смешанные отзывы, она заслуживает определённого внимания, особенно учитывая её нынешний бесплатный статус.
рекламаIndieGala - это сервис продажи игровых комплектов, наподобие известной площадки Humble Bundle. Раздаваемые версии игр являются DRM-free дистрибутивами, которые добавляются в библиотеку вашего аккаунта в этом магазине. Активировать эти игры в Steam не представляется возможным.
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