Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В полку бесплатных раздач очередное пополнение. Причём на этот раз отличились не крупные сервисы, вроде Steam, Epic Games Store или Uplay, а маленький инди-магазин indiegala. Не совсем понятно как так вышло, но обе раздаваемые игры были сделаны отечественными игровыми разработчиками.

реклама

Первая из них это небезызвестная Бригада Е5: Новый альянс - тактическая стратеги, вдохновлённая легендарной серией Jagged Alliance. В ней игроку предстоит завоевать очередную банановую республику во главе отряда солдат-наёмников. Игра вышла 29 июля 2005 года и получила неплохие оценки от отечественной игровой прессы (западные издания предпочли не обращать на релиз внимания).

реклама

Вторая игра на раздаче - Полный привод 3 . Это последняя на сегодня часть серии российских симуляторов бездорожья. Появившись в 2011 году она вызвала неоднозначную реакцию рускоязычного игрового сообщества. Но несмотря на смешанные отзывы, она заслуживает определённого внимания, особенно учитывая её нынешний бесплатный статус.

реклама

IndieGala - это сервис продажи игровых комплектов, наподобие известной площадки Humble Bundle. Раздаваемые версии игр являются DRM-free дистрибутивами, которые добавляются в библиотеку вашего аккаунта в этом магазине. Активировать эти игры в Steam не представляется возможным.