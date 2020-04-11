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В последние годы трассировка лучей превратилась в главный Святой Грааль всея игровой индустрии. Стартовавшая как очередная мертворождённая фишка видеокарт Nvidia, она тем не менее сумела захватить умы игроков по всему миру. Теперь свои аналоги RTX GI представили AMD и Khronos Group, а аппаратная поддержка рейтрейсинга добралась даже до игровых консолей следующего поколения.

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И совершенно неудивительно, что в процесс включились и рядовые компьютерные энтузиасты. Так на Youtube-канале Digital Dreams появилась занятная демонстрация возможностей рейтрейсинга в эксклюзивной для PlayStation 3 игре Uncharted: Drake's Fortune. Для достижения показанной картинки автор использовал RT шейдер для программы ReShade за авторством человека скрывающегося под псевдонимом Pascal Gilcher. Для запуска игры на ПК был использован эмулятор RPCS3.

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И несмотря на весьма возросшее качество графики у подобного подхода есть несколько существенных проблем. Во-первых, разработка RPCS3 ещё далека от завершения, из-за чего в игре присутствуют графические глитчи. Во-вторых, в базе данных эмулятора Drake's Fortune числится неиграбельной, что чревато вылетами, падениями FPS, и прочими неприятными проблемами. В-третьих, комбинация из эмулятора и запущенного поверх него RT шейдера требует весьма солидного железа, что тоже доступно далеко не каждому.

Но даже так это довольно любопытный прецедент, который показывает, как пользователи могут продлевать жизнь своим любимым проектам из прошлого.

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