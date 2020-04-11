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Геймеры уже сталкивались с даунгрейдом игровой графики, когда на релизе проекты выглядели значительно хуже, чем на ранних демонстрациях геймплея. Но Infinity Ward и Activision видимо решили повысить ставки и порезали графику в уже вышедшей игре. Новое обновление 1.13 для Call of Duty: Warzone существенно ухудшило детализацию объектов, дальность прорисовки и освещение. При этом никакой информации об этом в описании патча не имеется.

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На приведённых скриншотах отчётливо видно даунгрейд картинки, притом никаких видимых причин для этого у разработчиков не было. "Оптимизации" подвергли объёмный свет, текстуры высокого разрешения заменили на размытую кашу, уменьшили количество и детализацию объектов в кадре. Листва и трава теперь подгружается прямо перед носом у игрока. Также пострадало и качество теней: в некоторых местах они рендерятся при частоте 30 кадров в секунду и в целом стали более угловатыми. Общее качество изображения просело на порядок.

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Возможно в ближайшем будущем Infinity Ward прервут молчание и выступят с объяснением подобных негативных изменений, однако пока что всё это выглядит предельно странно. Call of Duty: Warzone - это бесплатная королевская битва, вышедшая как независимое дополнение к Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

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