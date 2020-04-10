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Долгожданное 10 поколение десктопных процессоров Intel пока что вызывает у аудитории справедливый скепсис. Тут сказывается и не самый эффективный 14 нм техпроцесс, и меньшее, в сравнении с AMD, количество ядер, и довольно посредственные показатели энергоэффективности. Но несмотря на все эти факторы Intel пока рано хоронить, ведь в бенчмарках новый флагман чувствует себя вполне пристойно.

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Ресурс hardwaretimes сравнил результаты предстоящей новинки с популярным 12-ядерником от красных Ryzen 9 3900X в бенчмарке Geekbench. И судя по тестам всё совсем не так однозначно. В однопоточной производительности Intel традиционно оказались сильнее, продемонстрировав результат в 1437 баллов против 1220 у 3900X. Логично было бы предположить что в многопотоке Ryzen легко уничтожит конкурента, однако на деле отставание оказалось не столь значительным:11390 попугаев у i9 против 12484 у 3900X.

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Это значит, что новинка не только улучшила результат предыдущего топа 9900k в однопотоке (прошлый флагман демонстрировал 1338 баллов), но и сильно прибавил в мультипоточных вычислениях (9900k показывал всего 8779 попугаев). Ещё важно сказать, что в данном тесте 10900K работал на частоте всего на 5,1 ГГц. На предельной возможной для этого процессора частоте 5.3 ГГц его результат был бы ещё выше. Для этого конечно потребуется весьма недешёвая топовая система водяного охлаждения, но это уже совсем другая история.

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