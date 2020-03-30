Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До выхода обновлённой версии классического зомби-экшена Resident Evil 3 остались считанные дни. Релиз игры намечен на 3 апреля. Ожидания фанатов взвинчены до предела, ведь совсем недавно Capcom уже порадовала геймеров отличным ремейком Resident Evil 2.

реклама

На волне всеобщего интереса специалисты портала Techpowerup провели тестирование производительности новинки с 27 актуальными на данный момент графическими картами. В качестве тестового стенда был использован компьютер на базе процессора Intel Core i9-9900K, материнской платы EVGA Z390 DARK и 16 GB DDR4 памяти, работающей на частоте 4000 MHz. Среди видеокарт представлены как бюджетные решения вроде GTX 1060 3GB и RX 570, так и топовые RTX 2080 Ti.

Настройки графики были выставлены на максимум. Всего было протестировано три варианта разрешения экрана: 1080p, 1440p и 4K.

реклама

реклама

В FullHD даже самые доступные карты смогли продемонстрировать достойный результат, преодолев планку в 60 кадров в секунду. Комфортную игру в 1440p смогут обеспечить карты не ниже уровня GTX 1660 и RX 580. А вот для игры в 4K/60 FPS потребуется уже RTX 2080.

реклама

В целом, новый Resident Evil 3 оказался не самой требовательной к видеокарте игрой. В народном разрешении 1080p его способна потянуть даже самая бюджетная геймерская карта. При этом специалисты подчёркивают, что графика в RE3 стала заметно лучше по сравнению с прошлогодней RE2.

реклама