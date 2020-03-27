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Похоже Nvidia готова на весьма решительные шаги для популяризации технологии трассировки лучей. И одним из таких шагов стал выпуск в свободной доступ комплекта для разработки программного обеспечения RTX Global Illumination 1.0 с открытым исходным кодом. Этот SDK позволит разработчикам использовать эффекты глобального освещения с трассировкой лучей на любых графических чипах, совместимых с DXR.

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На практике это означает, что широко разрекламированная технология RTXGI (использовавшаяся в таких играх как Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V и Metro: Exodus) теперь может работать с видеокартами конкурентов, такими как AMD RDNA2 и Intel XE.

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Более того, это позволяет разработчикам использовать для обработки рейтрейсинга даже те графические ускорители, которые не имеют аппаратных блоков для просчёта трассировки лучей. Ранее Nvidia уже выпустила драйвер с поддержкой DXR для видеокарт семейства GTX, не оснащённых тензорными ядрами.

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