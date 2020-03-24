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Мы уже информировали наших читателей об инициативе Folding@Home, в рамках которой игроки со всего мира создали глобальную вычислительную сеть в 470 петафлопс. Но не они одни используют современные технологии для борьбы с вирусной эпидемией.

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Подразделение Вашингтонского университета, изучающее строение протеинов, использует собственноручно разработанную онлайн-головоломку Foldit для моделирования процессов свертывания молекул белка. Ранее её уже использовали для расшифровки структуры различных вирусов, а теперь же в игру добавили новые пазлы, предназначенные для поиска препаратов, затрудняющих репликацию вируса SARS-CoV-2 .

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Сам вирус попадает в клетки при помощи шиповидных белков, образующих характерную для этого вирусного семейства корону. Учёные видят решение проблемы в создании специального белка, который будет прилипать к этим шипам и потенциально сможет блокировать способность вируса SARS-CoV-2 проникать в клетки организма и инфицировать их. Это средство может существенно упростить течение болезни и дать иммунной системе дополнительное время для избавления от чужеродного агента.

Сама игра Foldit появилась как ответвление проекта добровольных вычислений Rosetta@Home. Многие пользователи, жертвовавшие свои вычислительные мощности на благо проекта, отмечали, что наблюдая за процессами расчёта они видели эффективные пути решения поставленных задач, но не могли взаимодействовать с программой напрямую, вручную направляя её к правильному выводу. Принять участие в исследованиях можно на официальном сайте проекта.

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