Вашингтонский университет использует компьютерную игру для спасения мира от коронавируса
Мы уже информировали наших читателей об инициативе Folding@Home, в рамках которой игроки со всего мира создали глобальную вычислительную сеть в 470 петафлопс. Но не они одни используют современные технологии для борьбы с вирусной эпидемией.
рекламаПодразделение Вашингтонского университета, изучающее строение протеинов, использует собственноручно разработанную онлайн-головоломку Foldit для моделирования процессов свертывания молекул белка. Ранее её уже использовали для расшифровки структуры различных вирусов, а теперь же в игру добавили новые пазлы, предназначенные для поиска препаратов, затрудняющих репликацию вируса SARS-CoV-2 .
рекламаСам вирус попадает в клетки при помощи шиповидных белков, образующих характерную для этого вирусного семейства корону. Учёные видят решение проблемы в создании специального белка, который будет прилипать к этим шипам и потенциально сможет блокировать способность вируса SARS-CoV-2 проникать в клетки организма и инфицировать их. Это средство может существенно упростить течение болезни и дать иммунной системе дополнительное время для избавления от чужеродного агента.
Сама игра Foldit появилась как ответвление проекта добровольных вычислений Rosetta@Home. Многие пользователи, жертвовавшие свои вычислительные мощности на благо проекта, отмечали, что наблюдая за процессами расчёта они видели эффективные пути решения поставленных задач, но не могли взаимодействовать с программой напрямую, вручную направляя её к правильному выводу. Принять участие в исследованиях можно на официальном сайте проекта.
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