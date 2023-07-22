Новая история: где Лига справедливости должна остановить ужасных монстров

На днях всеми известная компания DC выпустит новый кроссовер, где известные герои Лиги справедливости будут сражаться с Годзиллой. Вместе с этим в линейку истории также войдёт и Конг.

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Сам очередной комикс так и называется, «Лига справедливости против Годзиллы» (Justice League vs. Godzilla vs. Kong). Как утверждают сами создатели, в этой истории фанаты и поклонники DC увидят необычную схватку, где известные герои DC схлестнутся в битве с величайшими монстрами.

Всё начинается с того, что великая грань стены, которая отделяет монстров от людей разрушается: тысячи монстров приходят в мир людей, вместе с этим приходят и две другие угрозы, Годзилла и Конг. Жизнь землян висит на волоске, удастся ли в этот раз противостоять известным героям своим врагам, ведь их противники огромны и сильны.

Сама линейка комиксов должна выйти в октябре 2023 году. Что из этого получится, узнаем в ближайшем будущем.