GTA 6 - плюшки, которые стоят более 2 миллиардов долларов

По некоторой информациии, на создании шестой части GTA у разработчиков уйдёт примерно более 2 миллиардов долларов. Данная сумма бюджета побьёт абсолютный рекорд за время развлекательного контента. Если сравнить «Властелин колец: Кольца власти», то он обошёлся создателям примерно в 715 млн, ну а всем известная сага «Пираты Карибского моря: На странных берегах» обошлась всего в 378 млн. Весь этот бюджет рассчитан на всю игру и на долгосрочный план, начиная с разработки и заканчивая релизом. Не стоит сомневаться, что GTA 6 затмит пятую часть, ну а про сборы вообще можно молчать, GTA 5 смогла всего за несколько дней собрать более 1 миллиард прибыли.

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В плане будущего геймплея игры сообщается, что мир игры GTA 6 будет просто огромен, ну а в плане передвижения игрок может делать всё что угодно: начиная с простого свободного передвижения и заканчивая полётом в космос.

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