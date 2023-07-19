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"Тёмный Рыцарь 4" не выйдет на большие экраны
Фанаты Тёмного Рыцаря, вряд ли когда нибудь увидят его ещё раз на больших экранах

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Кристофер Нолан режиссёр который в своё время снял все части "Тёмный Рыцарь" заявил: что он в будущем не собирается заниматься четвёртой частью Тёмного Рыцаря. Скоро же у всеми извесного режиссёра должен выйти очередной фильм, под названием "Оппенгеймер", в который как утверждаем сам режиссёр, было потрачено не мало сил и бюджета.

Вместе с этим фанаты и поклонники DC негодуют, они в первую очередь хотят видеть фильмы про супергероев. На одной из своих пресс конференций Кристофер заявил: что "Бэтмен Начало" был его последним фильмом про супергероя, ко всему прочему, комиксы он оставил позади и возвращаться к ним он не желает.

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Когда же режиссёра спросили, быть может он хочет вернуться в режиссуру Звёздных Войн, Кристофер не дал чёткого ответа, он лишь ответил: будущее покажет.

nullВ своё время Кристофер Нолан снял три крупно масштабных проекта про супергероев: «Бэтмен: Начало» 2005 года, «Бэтмен: Начало» в 2005 году, «Темный рыцарь» в 2008 году и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году. Как сказал один из поклонников: ему очень жаль, что такой замечательный режиссёр оставил DC позади.

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