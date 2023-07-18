Помните шутку про боевых человекоподобных роботов?

Стартап Figure, который занимается искусственным интеллектом, заявил, что получил инвестицию в размере 9 млн долларов от компании Intel на создание уникального ИИ.

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Вот уже на протяжении нескольких лет команда Figure занимается тем, что создаёт человекоподобного робота, название которого Figure 01. Как утверждают сами разработчики робота, данная инвестиция гораздо упростит им работу и возможно в ближайшем будущем весь мир оценит их стартап.

Компания Intel - не единственная компания, которая занялась инвестированием в данную команду энтузиастов, среди прочих были другие известные инвесторы, которые заинтересованы разработкой Figure 01. Такая заинтересованность связана с тем, что разработчики только за один год смогли создать и обучить робота передвигаться.

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nullСам человекоподобный робот Figure 01 уже прошёл первые испытания, ему удалось сделать первые шаги, но на этом тесты не закончены. Как утверждают сами создатели, впереди ещё очень много работы. Сейчас идёт подготовка к ещё очень важному тесту, робот должен усваивать уроки и самообучаться.