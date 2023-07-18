Судя по последним новостям, фанатам "Веном 3" придётся ещё долго ждать премьеры

На днях в сеть просочилась новая информация по поводу будущей премьеры "Веном 3". Как стало известно, съёмки третей части приостановлены на неопределённый срок. Поводом приостановки съёмок стала забастовка не только актёров, но и некоторых сценаристов. Несмотря на то, что большая часть картины уже была снята, авторы не успели довести съёмки до конца до начала забастовки.

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Как сообщается в одном из зарубежных изданий, съёмки продолжатся лишь тогда, когда всё уляжется. В свою очередь авторы никак не комментируют сложившуюся ситуацию и то, как они хотят отрегулировать конфликт.

О самом фильме "Веном 3" известно пока что очень мало. Между тем главными актёрами помимо Тома Харди являются Чиветель Эджиофор (Chiwetel Ejiofor) и Джуно Темпл (Juno Temple). Участвуют ли в забастовке актёры, задействованные в главных ролях, авторы умалчивают.

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Третья часть франшизы "Веном 3" должна была выйти в октябре 2024 года. Как теперь сложится участь картины, повлияет ли всё это на дату выхода и на какой период приостановлены съёмки, пока никто не знает.