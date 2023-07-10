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В 2022 году компания Marvel Studios официально объявила, что к 2025 году они реализуют полномасштабные картины, которые связаны с сагами мультивселенной. Помимо всего прочего компания объявила о выходе некоторых фильмов, но точную дату выхода самих фильмов она не уточнила, речь идёт о фильмах, которые пока ни разу не выходили на экраны.
Исходя из последних новостей и по кассовым сборам, релиз фильма "Вечные 2" понравился многим зрителям. Между тем продюсеры и сценаристы первой части заявили, что в скором времени выйдет вторая часть, которая ещё больше завоюет сердца поклонников данной тематики про супергероев.
Согласно некоторым инсайдеровским данным, вторая часть про Вечных должна выйти на большие экраны 6 ноября 2026 года. Вместе с этим, на большие экраны до 2026 года, должны выйти ещё два полномасштабных проекта: «Мстители 5: Династия Канга» – 1 мая 2026 года и «Мстители 6: Секретные войны» – 7 мая 2027 года.
Сама студия пока никак не комментирует дату выхода «Вечных», остаётся только надеяться, что слитая дата выходы фильма "Вечные 2" достоверна.