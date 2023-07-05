Предыдущий раз он прогнозировал такой же рост в 2021 году

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Тим Дрейпер, известный венчурный инвестор, который не раз давал свои прогнозы на криптовалюты, в очередной раз дал понять, что биткоин в ближайшем будущем должен преодолеть порог 250000 $.

Ранее в 2021 году Дрейпер уже делал прогноз биткоина, но из-за осложнившейся ситуацией во всём мире, его прогнозу не суждено было сбыться, утверждает сам прогнозист. Так по мнению венчурного инвестора, сейчас биткоин переживает не лучший период, но это соотношение скоро пройдёт, а именно к концу 2024 года, когда монета будет стоить 250000 $.

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Также стоит учесть, что на цену биткоина влияют несколько факторов: это прежде всего регулирование криптовалюты, ситуация в мире, ну и конечно санкции, применяемые Koмиccиeй пo цeнным бумaгaм и биpжaм CШA (SEC). Вместе с этим SEC сеет только страх среди инвесторов, которые покидают рынки, утверждает Дрейпер.