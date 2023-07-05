Портал Collider сообщает, что съёмки Чужого завершены

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Федерико Альварес - режиссёр и постановщик фильма «Чужой» (Alien) на днях заверил поклонников, что съёмки Чужого завершены. Главными героями стали такие замечательные актёры, как: Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»), Дэвид Джонссон (сериал «Индустрия»), Арчи Рено («Тень и Кость!»), Спайк Ферн («Бэтмен») и другие. С таким набором главных героев, сюжет фильма должен быть на высоте, подметил один из фанатов.

Сам сюжет фильма будет развёрнут на далёкой планете, где главным героям придётся столкнуться с самой ужасной формой жизни из глубин космоса. Что на этот раз подготовили сценаристы и режиссёры, узнаем очень скоро, когда фильм выйдет в прокат.

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Дату релиза на большие экраны "Чужого" пока не заявляют, как утверждают сами сценаристы и режиссёры, проекту на первых порах нужна большая раскрутка. От сбора будет зависеть многое, в том числе и продолжение саги. Про сам бюджет фильма известно тоже очень мало информации, разработчики не готовы делиться с общественностью информацией до даты релиза фильма.