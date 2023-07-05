«Веном» появится и в других проектах Marvel





реклама

Намёк на появлении Венома частично раскрыт в недавнем мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных». Там в сюжете главный герой рассказывает своему юному другу, что у каждого Паучка есть шанс столкнуться с жесточайшим симбиотом. Исходя из этого, фанаты смогут увидеть противостояние двух героев уже совсем скоро в предстоящей премьере «Человек-паук 4».

Помимо всего прочего в сети распространяются слухи, что Веном теперь может сойтись с командой Мстителей, его появление в будущих фильмах Marvel так же было обозначено. В будущем должны выйти ещё два крупных проекта: «Мстители 5: Династия Канга» и «Мстители 6». Какая роль будет у Венома, пока точно неизвестно: встанет он на сторону героев или на путь зла.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Последняя премьера о Паучке вышла в декабре 2021 года, в нём появились сразу три Паука из альтернативных вселенных. Также был показан трейлер в конце титров, где Веном с участием Тома Холланда видит на экране паучка.