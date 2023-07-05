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Намёк на появлении Венома частично раскрыт в недавнем мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных». Там в сюжете главный герой рассказывает своему юному другу, что у каждого Паучка есть шанс столкнуться с жесточайшим симбиотом. Исходя из этого, фанаты смогут увидеть противостояние двух героев уже совсем скоро в предстоящей премьере «Человек-паук 4».
Помимо всего прочего в сети распространяются слухи, что Веном теперь может сойтись с командой Мстителей, его появление в будущих фильмах Marvel так же было обозначено. В будущем должны выйти ещё два крупных проекта: «Мстители 5: Династия Канга» и «Мстители 6». Какая роль будет у Венома, пока точно неизвестно: встанет он на сторону героев или на путь зла.
Последняя премьера о Паучке вышла в декабре 2021 года, в нём появились сразу три Паука из альтернативных вселенных. Также был показан трейлер в конце титров, где Веном с участием Тома Холланда видит на экране паучка.