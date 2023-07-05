Когда какая-то JEPA поумнее многих, в частности не хуже ChatGPT по заявлениям разработчиков





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Французский исследователь Янн Лекун на днях от лица компании Meta Platforms представил общественности новую модель ИИ, которая никак не уступает известному на сегодняшний день ИИ - ChatGPT.

Между тем как объясняют сами разработчики, их творение в ближайшем будущем должно вытеснить всех конкурентов, которые на сегодняшний день являются продвинутыми ИИ в области технологий. Сам Янн ЛеКун дал понять, что на сегодняшний день практически все ИИ развиваются посредством машинного обучения. JEPA по мнению самих разработчиков обучается сама, вне зависимости от разработчиков, она обучается как человеческий интеллект, вопрос лишь в том, настолько далеко их творение готово зайти, чтобы усовершенствовать себя.



При обучении ИИ прежде всего ориентируется на своих создателей, но "JEPA" способна не только слушать, но делать выводы и даже составить логическую цепочку в ответ: утверждает Янн ЛеКун.

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