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Съёмки третей части франшизы про бессмертного Дэдпула не прекращаются, и вот на днях знаменитый актёр, сыгравший Бэтмена был замечен на съёмочной площадке. Между тем, фанаты и поклонники задались вопросом: смогут ли они увидеть любимого актёра в Дэдпул 3.
Споры насчёт того, что Бэн Аффлек будет играть какую-то роль, не утихают, но точно можно сказать одно, актёр не будет играть Бэтмена, скорее всего он появится в роли Сорвиголовы, но пока что эта информация не была подтверждена.
Ранее сценаристы и режиссёры уже говорили, что в своих будущих франшизах они хотели бы видеть знаменитых героев из вселенных "Люди Икс" и "Фантастическая четверка".
В своё время фильм про Сорвиголову с треском провалился, он лишь собрал 180 миллионов, половину своего общего бюджета.
Фильм "Дэдпул 3" должен будет выйти в прокат в мае 2024 года, судя по многочисленным наблюдениям фанатов, сценаристы и режиссёры фильма готовят нечто уникальное, ну а что из этого выйдет, фанаты узнают через год.