Marvel перенесла практически все свои будущие релизы фильмов, что вызвало недовольство среди фанатов

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Marvel снова разочаровала своих поклонников: на одной из своих пресс-конференций главный директор компании заявил, что будущая пятая часть саги о Мстителях переносится на год. Такая новость стала полной неожиданностью, ведь до этого все сценаристы и режиссёры Мстители 5 утверждали, что кинопремьеру можно будет увидеть 1 мая 2025. Исходя из этого многим поклонникам этой вселенной и фанатам придётся ждать около 7 лет, ведь Мстители: Финал» вышел на экраны в 2019 году.

Династия Канга должна рассказать зрителю о новом супер злодее, который намного жёстче и бессердечнее Таноса. Если Танос для своих целей использовал перчатки бесконечности, то новый антогонист использует и уничтожает целые мульти-вселенные.

Помимо всего прочего была подвинута вперёд не только эта премьера, многие будущие франшизы так же были перенесены. Так Мстители 6 зрители увидят только в 2027 году. Сама компания Disney никак не комментирует свои выходки о переносах своих будущих премьер, вероятной задержкой может стать то, что в Голливуде началась и продолжается забастовка сценаристов.

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