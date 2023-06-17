Как утверждает сама киновселенная Marvel, съёмки 3 части Дэдпула идёт полным ходом. Не так давно сам Хью Джекман, который сыграет Логана, прокомментировал некоторые нюансы фильма и что именно ожидать зрителю в предстоящей франшизе.
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Как утверждает сам актёр, в будущем фильме Дэдпула 3 его героя ожидают некоторые изменения, в том числе и его образа. Сам главный герой потерпел некоторые изменения и чем-то напоминает Росомаху из последней части. Главный герой уже не молод, с седой бородой, прямолинейной причёской, но всё же в его глазах горит искра, не то что в последней части Логана, где он то и дело пытался оправиться от прошлых ран.
Сам сюжет фильма будет развёрнут незадолго до событий Логана, а это означает, что смерть Логана всё таки имеет место быть. Ну а основной сюжет будет закручен между двумя главными героями: Росомахой и Уэйдом Уилсоном (Райаном Рейнольдсом), которые столкнуться с жесточайшим врагом.
Сама премьера Дэдпула 3 запланирована на 3 мая 2024 года. Ранее утверждалось, что Дэдпул 3 выйдет осенью 2023, но потом Disney перенесли все свои блокбастеры, как утверждают сами режиссеры и сценаристы, сделали они это прежде всего с упором на качество своих будущих франшиз.