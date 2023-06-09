Даг Кокл, который озвучивает в играх знаменитого Ведьмака рассказал, что недавно у него обнаружили рак простаты

Серия Ведьмака про знаменитого убийцу монстров знакома практически каждому геймеру, ведь на этих играх выросло не одно поколение. Но мало кто среди игроков знает, кому принадлежит голос в компьютерных играх про Ведьмака. Даг Кокл вот уже очень много лет озвучивает Ведьмака и, главное, что ему это нравится.

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Но недавно американский актёр заявил прессе, что у него обнаружен рак простаты. Такая неожиданная новость ошарашила не только круг актёра, но тысячи людей, среди которых многие знаменитые актёры.

Главным утешением для артиста является то, что прогноз пока утешительный. Ко всему прочему, многие пользователи в соц сетях отметили, что рак простаты чаще всего удаётся вылечить, если он был обнаружен на ранней стадии. Как утверждает сам актёр, его здоровью пока ничего не угрожает, ну а лечение идёт полным ходом. Так же актёр дал совет мужчинам, которым за 50: чтобы они не откладывали походы в больницу и своевременно проходили все медицинские тесты, чтобы знать про своё нынешнее здоровье, ведь иногда за хорошим самочувствием может таится любая болезнь. Будем надеяться, что всеми любимый актёр поправится, и мы ещё не раз услышим его голос.

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