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В новом сезоне Ведьмака 3 сценаристы и режиссёры обещают ещё больше экшена, новых героев и ещё больше новых ужасных монстров. Также следует напомнить, что это последний сезон, в котором сыграет главный герой Генри Кавилл.
Сами сценаристы и режиссёры отмечают, что третий сезон станет кульминационным для всего сериала и будет развёрнут ответ на все прошедшие сезоны. Помимо всего прочего, зрителя ожидает то, чего так многие ждали, а именно крупномасштабные битвы, также в будущем сезоне начнётся кровопролитная война, которая разворачивалась в прошедших двух сезонах.
В своём недавнем интервью актёр Джои Бэти, который сыграл Лютика, прокомментировал ответы журналистов. Он дал понять, что в новом сезоне эпичность сезона будет зашкаливать до предела, ну а ставки ещё больше. Так же он намекнул на смерть нескольких главных героев, которые так понравились зрителям. Также следует отметить, что это скорее всего последний сезон данного сериала, но пока это лишь поверхностная информация. Напомним, что сам третий сезон стартует 29 июня, ну а сможет ли он завоевать сердца поклонников как утверждают сами режиссёры и сценаристы, узнаем совсем скоро.