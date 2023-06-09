В одном из своих интервью Эмили Блант заявила, что в начале, когда они закончили съёмки первой части фильма, была уверена, что в скором будущем сценаристы и режиссёры возьмутся за вторую часть фильма, ведь первая часть была довольно положительно принята обществом киноиндустрии и многочисленными критиками.
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Сейчас же актриса, исполнявшая одну из главных ролей, говорит совсем обратное, а именно что продолжение Лаймана вряд ли увидит свет, так как на продолжение второй части нужен прежде всего бюджет, которого попросту сейчас нет. Проблемы с бюджетом возникли после пандемии коронавируса, так некоторые студии после значительных убытков не хотят вкладывать свои средства и рисковать своими вкладами.
Сам же Том Круз, игравший главного героя Лаймана, в январе этом 2023-го заявлял, что лично пишет сценарий для второй части, но времени на это уходит очень много. Да и у самих актёров, которые сыграли в первой части, сейчас очень напряжённый график, так что со съёмками придётся повременить.
Увидит ли вторая часть фантастического фильма когда-нибудь свет, узнаем в ближайшем будущем, ну а пока остаётся только верить и надеяться.