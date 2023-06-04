Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Speis За пост начислено вознаграждение
Дэдпул 3 выйдет осенью 2024 года
Чего стоит ожидать зрителю от предстоящей франшизы Дэдпула 3 и как продвигаются съёмки
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену

реклама

На днях стало известно, что третья часть фильма про болтливого наёмника должна увидеть свет осенью 2024 года. Так завоюет ли 3 часть сердца поклонников данной франшизы.

В новой части фильма сменится сам режиссёр, им станет канадец (как и Рейнольдс) – Шон Леви. 

Сам сюжет будет закручен вокруг главного героя-мутанта, который получил особенность: бессмертность. Также пока неизвестно, стоит ли ожидать возлюбленную главного героя, ведь во второй части она погибла, но как утверждают сами сценаристы, в таких фильмах возможно всё, и даже воскрешение возлюбленной главного героя.

Также не стоит забывать и о других персонажах, таких как Колосс, солдат-полукиборг Кейбла и о других героев, которые появятся в предстоящей части. Не исключено, что к знаменитой команде присоединяться и другие персонажи, которые в свою очередь обладают всевозможными суперспособностями.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

О самом сюжете известно пока что очень мало информации, как и том, с кем будет на этот раз сражаться главный герой. Но чтобы там не придумали сценаристы и режиссёры, всё это и другое мы сможем узнать не ранее чем 2024 года. Будем надеяться, что третья часть всё так же порадует поклонников франшизы, как и предыдущие две части этого нашумевшего фильма про любимого болтливого наёмника.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#дэдпул 3 #дэдпул дата выхода #третья часть дэдпула
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уличные камеры сняли видео поражения западной системы ПВО в Киеве российской ракетой
28
Украина не сможет восполнить выбитые ЗРК Patriot, поскольку в мире дефицит этих систем
30
ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
7
Российский Т-80БВ на "пистолетной дистанции" из засады поразил украинский танк пробив два слоя брони
6
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
17
Leopard 2 подходят к линии фронта – Украина планирует совершить прорыв с помощью немецких танков
15
Почему у видеоарт NVIDIA больше жизненный цикл, и стоит ли покупать GeForce RTX 3060 в 2023 году
8
Два выстрела из украинского ПТРК "Стугна" не смогли вывести из строя российский танк Т-72БЗ
2
ВМС Украины информирует о выходе носителей "Калибров" в Чёрное море и последующих ракетных ударах
4
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
+
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
6
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
4
За два года Xiaomi ничего не изменила в смартфонах кроме цены: они подорожали на 27%
3
Искусственный интеллект проявлял агрессию против оператора БПЛА в симуляции ВС США
2
Выходящая в следующем году линейка GeForce RTX 5000 отправит GeForce RTX 4090 на свалку истории
69
Украинские военкоры: Наступление ВСУ на флангах Бахмута зашло в тупик, ситуация тяжелая
1
Член РДК: В Шебекино хаос и мародеры, а на границе работает артиллерия и авиация
16
Пригожин с иронией объяснил Анне Маляр, почему она увидела в Бахмуте вагнеровцев
3
Блогер купил ПК с Aliexpress за 20000 рублей и без проблем запустил хиты 2023 года с высоким FPS
10
Покупка GeForce RTX 4070 с доставкой из Германии вышла бы на треть дешевле, чем в магазинах РФ
19

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
19
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
34
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
92
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
8
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
3
Обзор планшета Blackview Tab 15 Pro – 4 динамика, поддержка LTE и чехол в комплекте
1
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
9
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
1
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
21:29
Вообще первый компьютерный клуб, новой волны открылся в 2017г. в маскве - yota arena, а запомнился он тем, что клуб был ОЧЕНЬ дорогой и презентовал его один известный в определенных кругах человек. Су...
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
дунаев дмитрий
21:27
просто пригожин это сказал со слов ЦИПСО....
В следующем году Япония запустит в космос деревянный спутник
Светлана Паршина
21:26
нахрена? и главное зачем?
В Кремле заявили, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО «иными средствами»
Андрей Громов
21:24
А где видно сбитие? Есть пуск ракеты куда-то в космос. Сбитие где?
Истребитель Су-35 ВКС РФ в воздушном бою поразил украинский самолёт - эти кадры попали на Видео
Юрик Злой
21:24
И за этот шлак начислено вознаграждение :(
Российские истребители Су-35 перешли к уничтожению воздушного флота ВСУ, но на пути встал Илон Маск
Владимир Борисов
21:22
Да. Мать B560M H Gigabyte, проц i3-10105. M.2 в M2P не опозналась. Только в M2A... Кривые руки Intel.
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
Xmast
21:20
Это вообще разные вещи. Как раз чтобы общаться кафе и нужно. Не нужно ходить в прачечную для общения! И да. Учитывая интернет эта тема наполовину не актуальна. Общение
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
хахахер
21:20
гаечки просто затягивают,под пиндосовские выборы.Пиндосам надо нефть покупать в свои хранилища,а цена на нефть растёт
Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года
armadaovs
21:19
сво уже достигли своего пика. для воздушного охлаждения нужны другие технические решения чтобы принципиально поднять производительность кулеров. то что производители выпускают сегодня это примерный ур...
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
jsth
21:17
"зачем идти в клуб, платить деньги, если можно у себя дома поиграть?" Ты просто старый и не понимаешь мотивации современной молодежи. В клуб ходят не только поиграть, но и пообщаться, отдохнуть. У те...
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем