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На днях стало известно, что третья часть фильма про болтливого наёмника должна увидеть свет осенью 2024 года. Так завоюет ли 3 часть сердца поклонников данной франшизы.
В новой части фильма сменится сам режиссёр, им станет канадец (как и Рейнольдс) – Шон Леви.
Сам сюжет будет закручен вокруг главного героя-мутанта, который получил особенность: бессмертность. Также пока неизвестно, стоит ли ожидать возлюбленную главного героя, ведь во второй части она погибла, но как утверждают сами сценаристы, в таких фильмах возможно всё, и даже воскрешение возлюбленной главного героя.
Также не стоит забывать и о других персонажах, таких как Колосс, солдат-полукиборг Кейбла и о других героев, которые появятся в предстоящей части. Не исключено, что к знаменитой команде присоединяться и другие персонажи, которые в свою очередь обладают всевозможными суперспособностями.
О самом сюжете известно пока что очень мало информации, как и том, с кем будет на этот раз сражаться главный герой. Но чтобы там не придумали сценаристы и режиссёры, всё это и другое мы сможем узнать не ранее чем 2024 года. Будем надеяться, что третья часть всё так же порадует поклонников франшизы, как и предыдущие две части этого нашумевшего фильма про любимого болтливого наёмника.