Будущий злодей «Города мертвецов» удивит многих зрителей, ведь он намного злее и беспощаднее чем сам Ниган

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Скоро на экраны выйдет продолжение ходячих мертвецов, под одноимённым названием «Город мертвецов». В центре сюжета Ниган и Мэгги, которые несмотря на прошлые разногласия объединяют свои силы, для того чтобы разыскать сына Мэгги. Дальнейшие поиски главных героев завлекают их в огромный мегаполис Нью Йорк.

В своём интервью Entertainment Weekly сценаристы и режиссёры поделились некоторой информацией по поводу будущего сериала.

Сериал не будет переплетён с героями Ходячих мертвецов, главный упор в сериале делается на новых персонажей.

Ниган присоединяется к Мэгги лишь для того, чтобы выплатить ей свой долг. Как будут развиваться их отношения, зритель узнает в ходе сюжета сериала.

Сам Ниган объявлен в розыск многими известными структурными бандами. Единственное, что ему остаётся, так это бежать.

Появится новый антогонист Армстронг, похуже чем сам Ниган.

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Момент выхода нового сериала анонсирован на 18 июня 2023 года. Сам сериал включает себя шесть эпизодов, хотя сами сценаристы утверждают, что эпизодов может быть и больше.