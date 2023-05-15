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Скоро на экраны выйдет продолжение ходячих мертвецов, под одноимённым названием «Город мертвецов». В центре сюжета Ниган и Мэгги, которые несмотря на прошлые разногласия объединяют свои силы, для того чтобы разыскать сына Мэгги. Дальнейшие поиски главных героев завлекают их в огромный мегаполис Нью Йорк.
В своём интервью Entertainment Weekly сценаристы и режиссёры поделились некоторой информацией по поводу будущего сериала.
Сериал не будет переплетён с героями Ходячих мертвецов, главный упор в сериале делается на новых персонажей.
Ниган присоединяется к Мэгги лишь для того, чтобы выплатить ей свой долг. Как будут развиваться их отношения, зритель узнает в ходе сюжета сериала.
Сам Ниган объявлен в розыск многими известными структурными бандами. Единственное, что ему остаётся, так это бежать.
Появится новый антогонист Армстронг, похуже чем сам Ниган.
Момент выхода нового сериала анонсирован на 18 июня 2023 года. Сам сериал включает себя шесть эпизодов, хотя сами сценаристы утверждают, что эпизодов может быть и больше.