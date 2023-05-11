По последним подтверждённым данным стало известно, что американские власти и правда готовы заплатить за информацию, где находится главнокомандующий ЧВК Вагнера Евгений Викторович Пригожин.





Сам Евгений Викторович персона очень интересная, за свою долгую жизнь он прошёл от тюрьмы до главнокомандующего ЧВК Вагнера. Как говорит сам Евгений Викторович, тюрьма сделала его сильнее, закалила характер и в итоге он стал тем, кем мы привыкли видеть его сейчас.

До спец операции на Украине, как заявлял Дмитрий Песков, Пригожин был личным поваром Владимира Владимировича Путина. О его связях с Владимир Владимировичем известно конечно немногое, но в том что они с Владимир Владимировичем в более чем тесных отношениях, является фактом.

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Ну что ж, остаётся только надеяться, что американское правительство в честном сотрудничестве с другими странами, которые входят в НАТО, не найдут Евгения Пригожина. Ведь если это случится, то Российские власти точно не станут бездействовать. Помимо всего прочего, такое может подорвать дух самих солдат ЧВК Вагнера.