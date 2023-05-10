На сегодняшний день вышло очень много хороших игр, которые полюбились многим геймерем. Но некоторые игроки быть может в плане столь первостепенных проектов забыли, такую замечательную игру, как Warband .

Сама же игра относится к жанру пошаговой стратегии, с возможностью управления своим собственным персонажем, которому в последствии будут доступны очень много плюшек.

Про особенности этой замечательной игры, можно очень долго говорить, как и о её ключевых возможностях и самой механике. Начиная с развития своего персонажа и заканчивая создания своим собственным государством.

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Важно знать: Что в сети гуляет очень много модов, начиная с римской империи и заканчивая модом властелином колец, по мне так эти моды стоят того, для того чтобы скоротать свой свободный вечерок.

Между тем, уже вышла вторая часть игры Mount & Blade II: Bannerlord она же даёт право игроку не только управлять своим государством, но и жениться и обзавестись потомством.

Игровая механика игры, сперва может оказаться простой, но это совсем не так. Главней всего как мне кажется, это экономика, ведь если нет денег, то ты не сможешь обеспечить не только себя, отряд, свою семью, но и своё государство.

Вывод:

Соберите свой доблестный отряд наёмников, обучайте своих собственных солдат, начиная с простых крестьян и заканчивая элитой своей армии.

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Постройте своё отдельное государство, начиная захватывания с деревень и заканчивая великими городами.

Найдите любовь всей своей жизни, женитесь и обзаведетесь своим потомством.

В этой игре с полным нелинейным сюжетом ваша судьба зависит от вас самих.