Кроссплатформенная MMORPG Odin: Valhalla Rising от Lionheart Studio и Kakao Games выходит на глобальный рынок в 2025 году. Предварительная регистрация начнется 3 апреля.

Компания Lionheart Studio совместно с издателем Kakao Games объявила о долгожданном выпуске кроссплатформенной MMORPG Odin: Valhalla Rising на глобальном рынке. Релиз запланирован на 2025 год, а уже 3 апреля начнётся предварительная регистрация, которая позволит игрокам зарезервировать имя своего персонажа и выбрать сервер для запуска игры.

Действие игры Odin: Valhalla Rising разворачивается в мире, вдохновлённом скандинавской мифологией. Разработчики обещают богатый контент, включающий возможность передвижения на маунтах и выбор из четырёх уникальных боевых классов: Воин, Волшебница, Жрец и Разбойник.

Стоит отметить, что контент, доступный на старте глобальной версии, будет несколько ограничен по сравнению с текущей южнокорейской версией. Однако разработчики планируют постепенно добавлять новые территории, игровые классы, разнообразные активности и захватывающие события, чтобы поддерживать интерес игроков и постоянно расширять игровой мир. В Южной Корее Odin: Valhalla Rising уже успела завоевать огромную популярность, заняв лидирующие позиции в рейтингах прибыльных игр в Google Play Store и заработав впечатляющие 600 миллионов долларов всего за первый год после релиза.