Это вызвало вопросы о презентации проекта.

Некоторое время назад в расписании конференции Game Developers Conference (GDC) 2025 появилось упоминание о презентации, посвящённой этому проекту, однако в настоящее время эта информация была удалена с официальной страницы мероприятия.

Изначально на саммите, посвящённом графическим технологиям, запланированном на 17 марта, была заявлена презентация, посвящённая разработке текстурных наборов для игр Dead Space и Iron Man. Удаление упоминания о супергеройском экшене из программы GDC может указывать на несколько сценариев развития событий. Возможно, разработчики стремятся сохранить интригу и представить игру позже, в более подходящий момент. Не исключён и вариант технической ошибки при публикации информации.

О разработке игры Iron Man от Motive Studio стало известно в 2022 году, когда появилась информация о проведении первых тестовых сессий. С тех пор студия практически не раскрывала подробностей о проекте. До сих пор не было опубликовано ни одного официального изображения игры. Известно лишь, что это будет однопользовательский экшен от третьего лица, разработанный на движке Unreal Engine 5.На данный момент остается неясным, планирует ли Electronic Arts показать игру Iron Man в рамках GDC или презентация состоится в другое время.